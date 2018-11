Bom dia caro leitor. ‘Cremações representam 28% dos funerais no Funchal’ é o título que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira.

Sobre esta questão, saiba que mais de 1.100 inumações e 310 cremações realizadas este ano levaram a autarquia funchalense a decidir criar um altar no cemitério de São Martinho, mas tal intenção aguarda por um parecer da Diocese. Em pleno Dia de Todos os Santos, o cemitério é também cada vez mais palco de visitas turísticas guiadas.

‘Novo hospital arrasta-se há duas décadas’ é outra das chamadas à primeira capa, isto a propósito da iniciativa que o DIÁRIO inicia hoje com a rubrica ’12 Meses, 12 Causas’. A Saúde está assim sob o nosso ‘estetoscópio’, onde também avançamos que os elevadores no Lar de Câmara de Lobos estão avariados, num edifício que foi projectado para escritórios.

Para além do Dia de Todos os Santos, hoje assinala-se os 105 anos de existência do União da Madeira. O presidente do clube, Filipe Silva, assume em entrevista ao nosso matutino que “ninguém quer três equipas da Madeira na I Liga”.

Pela Ilha Dourada, os bons ventos trouxeram Marcelo Rebelo de Sousa até à Região depois de duas tentativas falhadas. O alto magistrado aterrou ontem no Porto Santo para hoje associar-se a diversas iniciativas dos ‘600 anos’ naquele que “será um dia muito intenso”, frisou o chefe de Estado, que irá reunir-se com os partidos regionais, os quais lhe irão pedir um dia distinto para as eleições relativamente às legislativas nacionais.

Por fim, no âmbito criminal, fique a saber que a Madeira atingiu o pior registo dos últimos quatro anos.

