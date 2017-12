Creche Eng.º Luís Santos Costa canta os reis por Machico

Com o objectivo de reviver e perpetuar a tradição, os alunos da EB1/PE e Creche Eng.º Luís Santos Costa, em Machico, irão cantar os reis, nesta sexta-feira, dia 5 de Janeiro, durante a manhã, por vários locais do concelho.

“Pretende-se com esta iniciativa levar estes cantares tradicionais a algumas instituições do concelho, tais como, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Machico, envolvendo as crianças do pré-escolar e os alunos do 1º ciclo”, refere em nota enviada à imprensa o estabelecimento de ensino.