Costinha é um dos oradores da conferência ‘Repensar o Futebol na Actualidade’

O Campus da Penteada - Sala do Senado da Universidade da Madeira (UMa) acolhe hoje, das 18 às 20h30, a conferência ‘Repensar o Futebol na Actualidade’.

A iniciativa irá contar com a presença de Costinha, treinador do Clube Desportivo Nacional, Ricardo Shéu, do Clube de Futebol União Madeira, e Rui Mâncio, do CS Marítimo.

A conferência destina-se a treinadores, professores de Educação Física e alunos de Educação Física e Desporto, tendo como entidade organizadora o Departamento de Educação Física e Desporto - Faculdade de Ciências Sociais.

A entrada é livre.