Costa garante 50% do hospital e dos equipamentos e o pagamento das dívidas dos subsistemas de saúde

Ainda este ano será possível abrir o concurso internacional para a construção do novo hospital. A garantia foi dada por Miguel Albuquerque e por António Costa, no final da reunião desta segunda-feira, na Quinta Vigia.

O presidente do Governo Regional da Madeira foi o primeiro a falar na conferência de imprensa e garantiu que serão garantidas as condições para a abertura de um concurso e que o Governo da República irá garantir o financiamento de 50% da obra e dos equipamentos do novo hospital. O custo da obra é de 314 milhões de euros, uma verba que não inclui as expropriações já efectuadas pelo executivo regional e os projectos.

Nesta reunião também ficou garantido que o governo central irá assumir as dívidas dos subsistemas de saúde ao SESARAM, num total de 17 milhões de euros e que serão incluídas num acerto de contas entre o Estado e a Região.

Ainda em discussão estão outros dois temas: as taxas de juro pagas pela Região ao Estado e a revisão do subsídio de mobilidade.

No caso dos juros, António Costa garantiu que será encontrada uma forma de fazer repercutir na Região as taxas de juro que o Estado paga aos seus credores, para que não continue a situação injusta de a Região pagar juros superiores aos que Portugal consegue para os eu financiamento externo.

Sobre o subsídio de mobilidade, o primeiro-ministro reconhece a necessidade de rever o modelo actual que “só beneficia as transportadoras”, mas ainda não avançou com uma alternativa.

Miguel Albuquerque considerou a reunião “franca, aberta” e garantiu que os dois governos vão “continuar a trabalhar”.