Corrida às promoções da carne no Pingo Doce

Os supermercados Pingo Doce estão a registar uma afluência acima do esperado com grande parte dos clientes a concentrarem-se na secção do talho.

O motivo desta grande adesão àquelas superfícies comerciais prende-se com a promoção do dia, publicitada nas páginas do DIÁRIO. Os supermercados Pingo Doce colocaram as carnes de novilho a preços promocionais e muitos não quiseram perder a oportunidade para encher o frigorífico e o congelador.

No supermercado Pingo Doce do Fórum Madeira, por exemplo, havia cerca de 80 pessoas a aguardar a vez, de acordo com o número do dispensador automático de senhas.