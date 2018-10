Coronel Capelão António Francisco Gonçalves Simões lança livro na próxima terça-feira

O Coronel Capelão António Francisco Gonçalves Simões lança o livro ‘O Padre Capelão’, na próxima terça-feira, 23 de Outubro, dia de São João de Capistrano, Patrono dos Capelães das Forças Armadas.

A apresentação pública decorrerá no auditório do Museu de Electricidade, pelas 16 horas, tendo como apresentador o autor do prefácio da obra, Manuel Gama.

No local estarão expostas algumas das Imagens que acompanharam os militares ao Ultramar.

A entrada para o lançamento é livre, sujeita à capacidade da sala.

Após a sessão de apresentação da obra, será celebrada Eucaristia às 18 horas, na Catedral do Funchal.