Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, voltou a reafirmar os compromissos “sérios, inabaláveis” que o Governo tem assumido com a classe docente da Região e sublinhou que “perante os quais, determinadas convocatórias grevistas constituem uma afronta sem sentido nem fundamento”. As declarações sobre as anunciadas paralisações às avaliações, a partir do próximo dia 12 de Junho, foram prestadas estas manhã na sessão de abertura do Seminário ‘O Futuro Constrói-se no Presente’, promovido pela Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores, e que teve lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Na ocasião, Jorge Carvalho recordou que a Madeira foi a única região do país a assumir o compromisso de proceder à contagem integral do tempo de serviço efectivamente realizado pelos docentes.

“É óbvio que essa contagem só se revelará eficaz após a resolução de outros itens, nomeadamente o posicionamento dos professores no primeiro escalão, a aquisição de novas habilitações (e só aqui relembro que neste momento temos de 500 processos em análise), o acesso ao 5º e 7º escalões e a publicação do diploma dos concursos”, explicou, acrerscentando ainda que “a contagem integral do tempo de serviço efectivamente prestado só faz sentido acontecer após a normalização das carreiras dos cerca de 6.500 professores que exercem funções na Região de modo a que todos sejam tratados em pé de igualdade.

Sobre o descongelamento das carreiras, o Secretário Regional disse que serão dadas instruções às escolas sobre esse assunto “logo que estejam concluídas as negociações com os sindicatos. A linha condutora da SRE aponta no sentido de no início do próximo ano lectivo todos os professores terem as suas situações definidas e com uma indicação clara sobre o processo de regularização das suas carreiras”, adiantou ainda.