Convívio da Associação Sem Limites reuniu dezenas no sábado

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação da Região Autónoma da Madeira organizaram, no passado Sábado, dia 28 de Julho, um Passeio Convívio, que consistiu na realização de um Piquenique no Parque de Merendas da Ponta Delgada.

“O evento em questão visa proporcionar momentos de partilha, convívio e animação aos nossos sócios, familiares e amigos, quebrando o isolamento social e promovendo a inclusão”, realça um comunicado da instituição.

Este evento contou com a participação de 30 pessoas.

Na mesma nota, a Associação Sem Limites aproveitou para “agradecer à Autarquia do Funchal pela cedência de transporte, à Padaria Mariazinha e à empresa de Cervejas da Madeira, pelo apoio no pão e bebidas”.