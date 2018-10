Continua o aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal mantém o aviso de agitação marítima forte e, por isso, recomenda “que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

A informação de que dispõe a Capitania, com origem no IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera – dá conta das seguintes condições:

Vento: NW Fresco (27 a 35KM/H) a muito fresco (36 a 44 KM/H), rodando gradualmente para NE moderado (19 a 26KM/H) a fresco (27 a 35 KM/H).

Visibilidade: Boa a moderada temporariamente fraca.

Ondulação Costa Norte W/NW 4 a 5 metros, tornando-se gradualmente ondas de NW 2,5 a 3,5 metros a partir da manhã.

Ondulação: Costa Sul: ONDAS W/SW 4,5 a 5,5 M, diminuindo gradualmente para 3,5 a 4,5 metros para 3 a 4 metros a partir da noite.