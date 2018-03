Continente compra 1.000 toneladas de legumes a produtores da Madeira

O Clube de Produtores Continente acaba de assegurar mais de 1.000 toneladas de hortícolas madeirenses para este Verão, através de compras a 15 produtores locais, que serão disponibilizados nas 15 lojas Continente da Madeira.

Os produtores madeirenses asseguram assim o escoamento de uma parte das suas produções, através de uma compra integrada no plano de actividades do Clube de Produtores Continente.

A plataforma promove a produção nacional há 20 anos junto de centenas de produtores, através de aconselhamento técnico, apoio no planeamento das produções, representatividade junto de entidades oficiais e garantindo o escoamento de parte das produções. Destaque ainda para a partilha de conhecimento técnico-científico, através de um Conselho Científico do Clube, constituído por investigadores de referência nacional e internacional.

“O nosso objectivo é continuar a trabalhar com a produção local, neste caso com a Madeira, e simultaneamente garantir elevados padrões de qualidade aos nossos clientes. A nossa parceria com a economia local assegura aos produtores conhecimento técnico e cientifico e novas oportunidades de negócio. Outras parcerias locais e sectoriais serão anunciadas em breve, dado o trabalho contínuo do Clube de Produtores Continente”, salienta Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente.

O Continente demonstra, uma vez mais, a sua forte aposta e o contínuo investimento nos produtos de origem portuguesa e no desenvolvimento sustentado do sector primário. Só no mês de janeiro, as compras efectuadas aos produtores da Madeira, representaram um aumento de 10% face ao período homologo em 2017.