Construção da nova escola da Ribeira Brava arranca amanhã

As obras de construção da escola da Ribeira Brava têm início amanhã (dia 3 de Agosto), pelo que, pelas 11 horas, será efectuada uma visita ao local por membros do Governo Regional.

A referida obra esteve para começar em finais de Junho, altura em que começaram as férias escolares, mas o seu início foi propositadamente protelado por forma a não prejudicar a conclusão do ano escolar, nomeadamente a realização dos exames de 9º, 11º e 12º anos e respectivas avaliações.

O novo estabelecimento escolar será implementado no mesmo local onde está agora implantada a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, que teve no ano lectivo que agora terminou uma população escolar de 879 alunos, 78 professores e 39 funcionários.

No novo edifício escolar funcionarão 20 turmas do 2º ciclo (5º, 6º) e do 3º ciclo (7º, 8º e 9º) e 19 turmas do ensino secundário e educação formação (10º, 11º e 12º), num total de 39 turmas.

As obras (coordenados pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas), deverão estar concluídas até finais de 2019 e far-se-ão por fases, de forma a permitir que a escola continue a funcionar sem interrupções.

A empreitada está orçada em oito milhões de euros.