Consolidar escarpas rende 13,4 milhões

O grupo AFA ganhou o concurso destinado à prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras ao túnel João Abel de Freitas e na ER 118, no troço de ligação à via rápida

A edição do DIÁRIO de hoje destaca também o ‘caso Banif’ com um recurso para o Tribunal de Relação de Lisboa. Inadmissibilidade, incompetência e promiscuidade são as críticas dos credores do Banif ao tribunal de Lisboa

Em evidência está também alguns arraias que irão se realizar na Madeira.

PSP e Câmara autorizam palco a meio da estrada. Autoridades esvaziam polémica em torno do arraial dos Lameiros.

Quanto ao Funchal existem procedimentos que mudam o Arraial do Monte deste ano.

Nos casos do dia realce para a Polícia Judiciária que investiga vandalismo no Funchal.

