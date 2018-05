Conservatório da Madeira e Canárias assinam protocolo

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará amanhã, dia 15 de Maio, pelas 9 horas, na assinatura de um protocolo entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e o Conservatório Superior de Música de Canárias, que terá lugar no salão Nobre do Conservatório.

O protocolo, que será subscrito pelo Director do Conservatório de Canárias, Miguel Ángel Pineda, e pelo Presidente da Direcção do Conservatório, Carlos Gonçalves, resulta de uma vontade conjunta das instituições educativas de promover manifestações musicais de qualidade e impulsionar projectos artísticos conjuntos, implementando assim a formação dos alunos e docentes das duas regiões ultraperiféricas da União Europeia e da Macaronésia, facilitando a mobilidade entre arquipélagos, particularmente entre as duas instituições de formação artística.

Do programa da visita da comitiva de Canárias, para além de reuniões de trabalho entre as duas instituições, consta uma sessão de apresentação do Conservatório Superior de Música de Canárias a alunos e docentes do Conservatório e uma Masterclass de Guitarra com o Professor José María Ramírez, no dia 16 de Maio, pelas 16 horas no Salão Nobre do Conservatório.