‘Conservação do lobo-marinho na Madeira’ apresentada esta tarde na FNAC

A FNAC recebe esta tarde, às 16 horas, uma apresentação alusiva ao Projecto LIFE Madeira Monk Seal denominada ‘Conservação do lobo-marinho na Madeira’, com os resultados obtidos até à presente data. Esta iniciativa pretende assinalar o Dia Mundial dos Oceanos através da divulgação do trabalho de conservação do lobo-marinho, a foca mais rara do Mundo, trabalho reconhecido internacionalmente.

A apresentação, orientada por Rosa Pirescontou, conta com a colaboração do Madeira Shopping, ao ceder o espaço para a colocação da Exposição.

PROJETO LIFE LOBO MARINHO

O projecto Life Lobo Marinho, teve início em 2014 e decorrerá até ao final de 2019. O objectivo geral é melhorar o conhecimento e a conservação do lobo-marinho e garantir a sustentabilidade da população a longo prazo.

Os resultados do trabalho estão a ser positivos, tendo sido possível, através das câmaras fotográficas automáticas e do sistema GPS, melhorar grandemente o seguimento e conhecimento da população, identificar 11 grutas utilizadas pelos animais (2 na Madeira e 9 nas Desertas), bem como informações sobre o seu comportamento e ameaças, sendo possível detectar os corvos como a maior ameaça.

LOBO-MARINHO

O lobo-marinho (Monachus monachus) é a foca mais rara e uma das espécies de mamíferos mais ameaçadas de extinção do mundo, existindo menos de 600 indivíduos na sua área de distribuição.

Originalmente ocupava toda a bacia do Mediterrâneo, Macaronésia, noroeste africano e Península Ibérica. Eram muito numerosos e comuns, tendo a sua população se reduzido devido a vários fenómenos como a caça, morte por pescadores e deterioração de habitat.

O lobo-marinho está classificado em perigo crítico de extinção pela IUCN e está protegida pelos Anexos II (espécie prioritária) e IV da directiva 92/43/CEE do Conselho relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens.

O LOBO MARINHO NA MADEIRA

Na Madeira, o Lobo Marinho era abundante, mas devido à perseguição pela sua gordura e pele, e à competição com a actividade piscatória, quase desapareceu. Nos anos 80, seriam apenas 6 a 8 indivíduos.

O Serviço do Parque Natural da Madeira deu início a um programa de recuperação que conduziu à criação da Reserva Natural das Ilhas Desertas em 1990 e à substituição das artes de pesca não selectivas, tendo conseguido inverter o seu declínio e evitar a sua extinção.