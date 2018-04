O Conselho de Juventude da Madeira realiza-se esta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a partir das 9h30.

Segundo nota enviada pela secretaria da Educação, a agenda de trabalhos prevê a apresentação deste projecto, pelas 9h30, aos deputados dos diversos grupos parlamentares, “dada a relevância política que este projecto constitui junto dos agentes com actuação na área da juventude”.

Posteriormente, pelas 10 horas, Jorge Carvalho dará início à reunião do Conselho de Juventude da Madeira, com a presença dos conselheiros e demais membros do consórcio, que ao longo do dia terão como desafio constituir “focus groups”, dos quais resultarão propostas a constar do documento final deste projecto.

“Dada a missão do Conselho de Juventude da Madeira enquanto órgão de auscultação das políticas públicas de juventude e atendendo à vasta experiência da DYPALL NETWORK – Developing Youth Participation at Local Level, enquanto organização coordenadora deste projecto, em parceria com a Agência Nacional Erasmus + JA e a Direção Regional de Juventude e Desporto, esta dialéctica comunicacional tem-se revelado bastante profícua, na recolha de propostas para os jovens”, refere o comunicado.

“A estratégia do Governo Regional no setor da Juventude tem colocado em evidência a postura de diálogo permanente, aproximação e envolvimento das múltiplas entidades com um papel interventivo neste domínio, constatando-se cada vez mais entidades interessadas em dar um contributo ativo. Esta reunião contará com 60 representantes de associações juvenis, estudantis, organizações partidárias, estabelecimento de ensino secundário e superior, entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos, comissões de proteção de crianças e jovens da Madeira e do Porto Santo”, conclui o mesmo documento.