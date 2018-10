Conhecer melhor os desafios da deficiência

A sexualidade e maternidade na pessoa portadora de deficiência é um dos temas a abordar nas VII Jornadas APD Madeira promovidas pela Associação Portuguesa de Deficientes (APD) da Madeira em parceria com a Associação Sem Limites. Vão decorrer nos dias 2 e 3 de Novembro no Hotel Four Views Baía

Além da questão da sexualidade e da maternidade, no primeiro dia serão debatidos ainda os Sinais de alerta no Neurodesenvolvimento; Criando Sociedades Inclusivas (empregabilidade, turismo acessível); e Família e deficiência: expectativas, necessidades e direitos do cuidador informal. Para o segundo dia ficaram os temas Engenharia ao Serviço das pessoas com NE: reabilitação pós AVC; e Desporto Adaptado: Paratriatlo. São oradores das jornadas Carolina Noronha, Marta Dores Oliveira, Sandra Nóbrega, Maria João Beja, Sergi Bermudez e Victor Rodrigues.

“Todas estas questões, particularmente importantes na área das necessidades especiais, visão a troca de ideias e experiências com objectivo de promover maior conhecimento em prol desta população”, destaca a organização, que aguarda o reconhecimento da formação por parte da Direcção Regional de Educação.

O evento está aberto ao público em geral. As inscrições custam 15 euros e as inscrições podem ser realizadas em apdmadeira@gmail.com ou através do telefone 291774219. Até ao dia 29 de Outubro.