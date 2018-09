Conheça o novo carro de 47 mil euros para o presidente da Assembleia

“A viatura adquirida para uso oficial do Presidente da Assembleia Legislativa é um Volkswagen Passat e não um Mercedes, como erroneamente é mencionado no texto da vossa notícia publicada na edição de hoje, na página 8, com o título ‘ALM dá 47 mil euros por carro da presidência’”.

Este é o esclarecimento da ALM sobre a notícia referida, em que, apesar de ser dito que a C Santos VP é representante da Mercedes e de ser revelado o que a marca dos seu híbridos, não é afirmado que o novo carro, comprado para ficar ao serviço de Tranquada Gomes, é daquela marca.

Na edição impressa do DIÁRIO de hoje, damos conta da aquisição desse automóvel, a única da ALM neste ano, por um valor que, com IVA, ascende a 47 mil euros.

A ALM justificou a compra pelo facto de o anterior ter 19 anos, consumir muito e ter uma manutenção cara.