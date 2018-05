Conheça na agenda o tema da Festa do Desporto Escolar que se inicia nesta terça-feira

Abertura da Festa do Desporto Escolar

O evento, que decorre entre os dias 22 e 25 de Maio, subordinado ao tema Laços do Património Cultural, tem como objectivo divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância do desporto enquanto veículo privilegiado de promoção do bem-estar e de inclusão social. Nesta terça-feira, realiza-se a cerimónia de abertura no Estádio do Marítimo, onde participam cerca de 2000 pessoas, designadamente, alunos de todos os níveis de ensino, incluindo da educação especial, utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais, população sénior de Centros de Dia e ginásios.

CMF dinamiza debate sobre empreendorismo no feminino

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, pelas 11h, o início de um ciclo de debates, enquadrado na estratégia municipal para a promoção do empreendedorismo. O primeiro debate terá lugar no Nini Andrade Design Center, com entradas livres. O ciclo é intitulado ‘Empreender +’ e, neste primeiro debate, o objectivo foi juntar um grupo de mulheres empreendedoras que, através da partilha do seu conhecimento e da sua experiência pessoal, vão mostrar que o género não é uma questão quando se trata de empreender. Esta conversa inaugural contará com a presença de mulheres que partilham conhecimentos e experiências, com o intuito de promover a cultura empreendedora como resposta aos desafios do mercado. As oradoras são Raquel Brazão, responsável pelo Balcão do Investidor da CMF, Carolina Brederode, arquitecta, coordenadora da Oficina Solidária e empresária, Sofia Vasconcelos, Blogger, Sara Santos, empresária, arquitecta de Interiores e artista, Catarina Claro, mediadora Cultural e contadora de histórias, e Nini Andrade, designer de Interiores. A vereadora Idalina Perestrelo fará a abertura do evento da parte do Executivo Municipal.

Mercado dos Lavradores recebe Semana do Coração até quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal está a organizar a IV edição da Semana do Coração, no Mercado dos Lavradores, diariamente das 9h às 18h. A iniciativa, dinamizada pela Divisão de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da CMF, insere-se na iniciativa nacional ‘Maio, Mês do Coração’ e conta com a parceria das Farmácias de Santo António e Nova da Penteada, dos Serviços Médicos de Urgência, do Curso Superior de Enfermagem da Universidade da Madeira, da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e da GoBrunch. Além dos rastreios bioquímicos, como a tensão arterial, glicémia e colesterol, o objectivo é desenvolver junto da população temas como a literacia em saúde e a educação para a saúde, sensibilizar para a adopção de estilos de vida saudável e realizar demonstrações de suporte básico de vida. Nesta IV edição da Semana do Coração, junta-se, pela primeira vez, aos parceiros habituais a GoBrunch, oferecendo no local uma alternativa de alimentação saudável, equilibrada e baseada em produtos regionais e sazonais, num conceito criativo e móvel.

Conferência ‘A ARCHAIS e o Património Arqueológico na Madeira” na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz’

A ARCHAIS - Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, a convite da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, promove uma conferência entre as 20h10 e as 20h55, destinada aos alunos do Curso EFA , Nível Básico/B3, 1º ano, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. A conferência, intitulada ‘ARCHAIS e o Património Arqueológico na Madeira’, tem como objectivo dar conhecer o trabalho realizado ao longo destes 20 anos pela ARCHAIS. Pretende, ainda, promover a Arqueologia como forma de conhecimento de um território que foi descoberto e humanizado há quase 600 anos.

Workshop sobre ‘Financiamento para o Turismo: as melhores soluções’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, pelas 12h30, no workshop ‘Financiamento para o Turismo: as melhores soluções’, que decorrerá no auditório do Museu da Electricidade da Madeira. O evento, promovido pelo Millenium BCP, em parceria com a Confederação do Turismo Português, pretende apresentar, divulgar e debater as diversas soluções de financiamento para a dinamização e reforço da competitividade do Turismo.

Conferência de imprensa do Dia Paralímpico Funchal 2018

O Hotel Pestana CR7 Funchal acolhe, às 12 horas, a conferência de imprensa relativa ao Dia Paralímpico Funchal 2018, agendado para 25 de Maio na Av. Sá Carneiro. A sessão de esclarecimento dirigida aos órgãos de comunicação locais terá como protagonistas o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, o vereador do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, e o presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço. O Dia Paralímpico Funchal 2018 está agendado para sexta-feira, 25 de Maio, na Av. Sá Carneiro, junto ao Hotel Pestana CR7 Funchal.

Assinatura de um protocolo de colaboração cultural entre a CMF e o La Vie Funchal

Pelas 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a assinatura de um protocolo de colaboração cultural entre a Câmara Municipal do Funchal e o La Vie Funchal. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, e o administrador do Grupo Wider Property, Luís Loureiro, estarão presentes na ocasião.

Confederação do Turismo Português e Millennium bcp debatem soluções de financiamento para o Turismo

A Confederação do Turismo Português (CTP) e o Millennium bcp vão apresentar e debater os recursos disponíveis para os empresários que pretendem investir em projectos na área do Turismo. No workshop ‘Financiamento para o Turismo: as melhores soluções’, que se realiza no Museu da Eletricidade da Madeira, no dia 22, às 10h30, será ainda apresentado um breve enquadramento sobre a evolução da actividade turística no arquipélago.

PROGRAMA

‘Financiamento para o Turismo: as melhores soluções’

no Museu da Electricidade da Madeira - Casa da Luz

10h30 | Welcome Coffee

11h00 | Abertura da sessão

• Rui Manuel Teixeira, Administrador Executivo do Millennium bcp

• Jorge Faria, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira

• Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo Português

11h30 | Enquadramento do Turismo na Região Autónoma da Madeira, PwC Portugal

11h45 | Apresentação das soluções de financiamento para o Turismo, Millennium bcp

12h30 | Entidades Convidadas

• Sérgio Gonçalves, Presidente do Sector do Turismo da ACIF-CCMI

• Cláudia Monteiro de Aguiar, Eurodeputada

13h00 | Encerramento

• Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira.

13h15 | Light Lunch

Segundo dia do evento ‘Traçar Caminhos para o Futuro’ na Gonçalves Zarco

A Escola Gonçalves Zarco, através do Polo de Emprego e da Coordenação de Modalidades Profissionalizantes, organiza, nos dias 21 e 22 de Maio, um evento alusivo à orientação escolar e profissional destinado a alunos e a desempregados que se intitula ‘Traçar Caminhos para o Futuro’. Nesta terça-feira, dia 22, a manhã será destinada à temática ‘Transição para a Vida Activa’, onde ex-alunos da Escola Gonçalves Zarco darão o seu testemunho. Por fim, na parte da tarde, contaremos com sessões subordinadas ao Programa Eurodisseia, ao Voluntariado Europeu e à Rede Eures – Mobilidade Laboral na Europa.

Tomada de posse do Comandante Regional da PSP da Madeira

Pelas 10 horas, realiza-se a cerimónia de tomada de posse do comandante do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre do edifício-sede do Comando Regional da Madeira e será presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.

Reunião da Comissão de Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente terão uma pelas 15 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: audição parlamentar sobre a ‘Baixa taxa de concretização de empreitadas lançadas a concurso público pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.’, com a presença da presidente do Conselho da Administração da ARM.

Plenário na Assembleia Legislativa da Madeira

Pelas 9 horas desta terça-feira terá início um plenário na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo a primeira parte dedicada à eleição de representante da Assembleia Legislativa da Madeira no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECSRAM).