Conheça as opções de trânsito face ao fecho do túnel da Ribeira de João Gomes

A partir de amanhã, quinta-feira, e nos próximos dez meses, está encerrado ao trânsito automóvel o túnel da Rua da Ribeira de João Gomes junto àquela que é a maior ‘porta’ de entrada e saída da cidade do Funchal. Em causa, está o início dos trabalhos de ‘Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas nas Escarpas sobranceiras ao Túnel Abel de Freitas e na ER 118 - Troço de Ligação à Via Rápida’, uma empreitada da responsabilidade do Governo Regional, que custará pelo menos 13,4 milhões de euros e que prevê a construção de uma estrutura de betão armado composta por um sistema de pórticos.

Como alternativa à circulação automóvel de acesso à Via Rápida 1, a Câmara Municipal do Funchal, a quem compete a orientação do trânsito, propõe alternativas de modo a minorar os previsíveis transtornos aos automobilistas.

Assim, para aceder ao Nó n.º 12 (Pena), deverá ser utilizada a Rua Dr. Pestana Júnior em direcção à Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira; Rua Pedro José de Ornelas e Rua da Levada de Santa Luzia.

Para aceder de e para zona Leste, deverá ser utilizado o acesso ao Nó n.º 12; Rua Dr. Pestana Júnior em direcção à Rua Visconde Cacongo; Rua Conde Carvalhal e Avenida Santiago Menor.

Para quem circular de e para a zona Norte, deverá então utilizar a Via 25 de Abril (Cota 40); Estrada Dr. João Abel de Freitas; Estrada da Fundoa e o acesso ao Nó n.º 11 (Viveiros).

Quem tiver que se dirigir para a zona Oeste, a opção indicada será a utilização da Avenida do Infante; Via 25 de Abril; Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho (Túnel 2000) e Estrada da Liberdade em direcção à V.R. 1 ou ao Caminho do Pilar.

De acordo com o prazos previstos aquando do concurso público da obra, o túnel da Rua da Ribeira de João Gomes estará encerrado até Setembro de 2019. Isto vai exigir, no imediato, a proibição do estacionamento na Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira, entre a Estrada Luso Brasileira e a Rua da Ribeira de João Gomes, o que causará transtornos à rotina de cerca de 15 agregados familiares da rua.

