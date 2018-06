Conferência MaRAM assinala Dia Mundial dos Oceanos

A Secretaria Regional do Ambiente assinala, amanhã, o Dia Mundial dos Oceanos, com a realização da Conferência MaRAM, onde irá falar do projecto desenvolvido pelo Governo Regional da Madeira que pretende sensibilizar a sociedade para a problemática da poluição do mar.

Concretamente abordará a questão das águas costeiras, através da concretização das medidas previstas na Estratégia MaRaM, as quais incidem essencialmente em duas vertentes: educação ambiental e identificação dos focos de poluição no mar.

A 3.ª Conferência Regional MaRaM decorre, pelas 9h30, no Auditório - Edifício do Campo da Barca, no Funchal.