Conferência ‘Desde a Rua ao Coração’ homenageia vida e obra do Padre Laurindo

A Fundação Patronato São Filipe organiza na próxima quinta-feira, 21 de Junho, uma homenagem à vida e obra do Padre Laurindo Leal Pestana, por ocasião do primeiro centenário da sua fundação, através de uma conferência denominada ‘Desde a Rua ao Coração’, a cargo da escritora Graça Alves.

A iniciativa está marcada para as 18 horas, no Auditório Mary Jane Wilson, na Quinta das Rosas para homenagear o Padre Laurindo Leal Pestana, um sacerdote que, durante a primeira metade do século XX, recolheu das ruas da cidade rapazes e raparigas carenciadas, a quem alimentava e dava um tecto. Em 1918, veio a fundar a Escola da Mocidade, mais tarde conhecida como Patronato de Nossa Senhora das Dores.

O Padre Laurindo, então pároco da Igreja do Socorro, conhecendo o carisma da Irmã Wilson, fundadora da congregação das irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, em 1925, viria a confiar as raparigas pobres e órfãs a estas Irmãs.

A mesma instituição, desde 2010 sob a designação de ‘Fundação Patronato São Filipe’, tem por missão o acolhimento, educação e formação de crianças e jovens com necessidade de protecção familiar, promovendo o sentido da dignidade humana, assim como os valores culturais, religiosos e morais.

Refira-se ainda que, por ocasião do encerramento do ano lectivo, no dia 28 de junho, será depositada uma coroa de flores no busto do Padre Laurindo, no adro da igreja do Socorro, pelas crianças e jovens residentes naquela instituição.