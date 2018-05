Concurso gastronómico ‘O lado Doce da Europa’ encerra com um ‘5 o’clock tea’

A etapa final do concurso Gastronómico ‘O lado Doce da Europa’, evento inserido nas celebrações oficiais do Ano Europeu do Património Cultural, está marcada para o próximo sábado, pelas 16 horas, na Praça da Autonomia em Câmara de Lobos.

Trata-se de uma iniciativa da Deputada ao Parlamento Europeu - Cláudia Monteiro de Aguiar em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira) e com a colaboração da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

Dirigido à população residente na Região Autónoma da Madeira (RAM), o concurso tem como objectivo divulgar a gastronomia europeia, especificamente a doçaria, enquanto elemento importante da identidade e diversidade cultural dos indivíduos, comunidades e sociedades.

As 30 equipas participantes irão apresentar-se perante um júri especialista em doçaria, para revelar as suas interpretações das receitas dos 28 Estados-membros da União Europeia que lhes foram atribuídas.

Depois da prova de degustação, o júri decidirá quais as cinco melhores iguarias do evento e as equipas responsáveis pela sua confecção serão premiadas com uma viagem de três dias a Bruxelas com estadia incluída, bem como, uma visita guiada ao Parlamento Europeu.

O evento termina com um ‘Five o´clock tea’ aberto a toda a população, onde ‘o lado doce da Europa’ marcará presença e a doçaria europeia será a estrela do lanche-convívio, complementado com uma exposição sobre o Ano Europeu do Património Cultural, em particular, na vertente alusiva à gastronomia.