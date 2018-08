Concurso de vídeo promove igualdade de género

O Dia Municipal para a Igualdade 2018 que se comemora entre os dias 22 e 26 de Outubro é celebrado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) com a reedição do concurso de vídeo ‘Caminhando para a Igualdade’. Os trabalhos versando esta temática podem ser entregues até ao dia 30 de Setembro, sendo que o primeiro classificado terá um prémio de 500 euros.

Mais informações, assim co mo o regulamento podem ser encontrados na página da autarquia (http://www.cm-funchal.pt/pt/serviços/educação-e-desporto/educação/concursos/caminhando-para-a-igualdade.html).

Com esta iniciativa, refere o departamento de comunicação, a CMF pretende “fomentar, reconhecer, premiar e difundir a criatividade e gosto pela criação audiovisual da população, relativamente ao tema proposto, como forma de consciencializar sobre a temática da igualdade de género”, podemos ler na nota de divulgação desta iniciativa.