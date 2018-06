Concurso ‘Campeões do Ambiente’ juntou 200 crianças de escolas do 1.º ciclo do Porto Santo

O concurso ‘Campeões do Ambiente’ realizou-se esta terça-feira no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, juntando mais 200 crianças de vários estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico.

Com uma realização da edilidade local e com colaboração directa das escolas básicas do Porto Santo, a competição decorreu de forma saudável, tendo os alunos posto à prova tudo o que conseguiram assimilar durante o ano lectivo na área do Ambiente.

“Este é culminar do programa de educação ambiental, que nós desenvolvemos, ao longo de todos ano lectivo, com várias iniciativas (dia europeu sem carros) como exemplo”, frisou ao DIÁRIO a responsável pelo Departamento Ambiental da Câmara Municipal, Rubina Brito.

A gestão de resíduos, reciclagem, a energia, o património natural, a biologia e a geologia são os temas abordados pelos alunos ao longo do ano lectivo. “E este ano até tivemos um programa ao nível cultural”, acrescentou Rubina Brito.

O conhecimento é testado no final do dia do ambiente, depois de desenvolvidas as actividades, no final no dia do ambiente,através de um concurso entre as escolas.

“Todos os alunos do 3.º e 4.º anos das escolas básicas da ilha, mostraram sempre muito interessadas para as questões ambientais e participaram sempre com entusiasmo nas nossas actividades”, realça.

Esta iniciativa teve a colaboração de várias entidades como a Porto Santo Line e a Edimade, empresas que ajudaram nos prémios finais do concurso.