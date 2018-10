Concurso ‘#aminhavoznaUE’ apresentado na Casa da Luz

Dirigido a alunos do ensino secundário e com o objectivo principal de consciencializar os jovens de uma forma clara sobre o impacto que o Parlamento Europeu tem nas suas vidas, nasceu o concurso #aminhavoznaUE.

Esta competição é uma iniciativa do Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira), em parceria com a Deputada ao Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar e a Secretaria Regional de Educação.

A apresentação pública da iniciativa acontece amanhã, na Casa da Luz, pelas 15 horas, com a presença da Eurodeputada e de todos os estudantes inscritos no projecto. No evento serão sorteados os temas a serem depois trabalhados por cada uma das equipas.

Lançado no âmbito da realização das Eleições Europeias para o Parlamento Europeu em 2019, o #aminhavoznaUE procura que os estudantes do 12.º ano de escolaridade do ensino regular e profissional - que frequentam as escolas (públicas e privadas) da Região - envolvam-se activamente no universo europeu para que possam assumir o ato cívico de participação nas próximas Eleições Europeias.

O concurso começou no dia 1 de outubro e decorrerá até 1 de Fevereiro de 2019 e é constituído por dois projectos de carácter obrigatório. Para o primeiro projecto, as equipas participantes deverão organizar, na sua escola, uma sessão informativa sobre o Parlamento Europeu, designada ‘Roteiro das Eleições’.

O segundo projecto, com base num dos temas europeus que serão sorteados amanhã, as equipas terão que planificar e efectuar uma apresentação de 5 a 10 minutos, onde demonstre a importância do Parlamento Europeu no dia-a-dia dos cidadãos.

As três equipas vencedoras terão a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu, em Bruxelas, no mês de Abril de 2019.

Para a Eurodeputada esta iniciativa veste-se de uma grande importância “pois permite fomentar o debate e o pensamento crítico entre os jovens, que também têm uma voz e uma palavra a dizer na Europa e nas próximas Eleições Europeias”.

Quarto concurso promovido pela Eurodeputada

No decorrer do seu mandato em Bruxelas, a Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar tem procurado associar-se e promover concursos e iniciativas na Madeira cujo principal foco é dar a conhecer, juntos dos jovens e dos seniores, o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu, assim como aprofundar os conhecimentos dos participantes sobre os assuntos europeus e consciencializá-los sobre a importância de uma cidadania europeia cada vez mais activa.

O primeiro foi o concurso escolar sobre os ‘30 anos de integração de Portugal na UE’, lançado no âmbito das celebrações dos 30 anos da entrada oficial de Portugal na União Europeia (UE) e dirigido aos alunos que frequentavam as escolas do Ensino Secundário e Profissionais da RAM.

Com os estudantes das Universidades Seniores da Região em mente, a Eurodeputada lançou o concurso ‘Solidariedade Intergeracional na Europa’, que visava promover o sentido de pertença à União Europeia junto dos mais idosos.

Por fim, em março deste ano, foi tornado público o concurso gastronómico ‘O lado Doce da Europa’ promovido por Cláudia Monteiro de Aguiar, onde a ideia era divulgar a gastronomia europeia, especificamente a doçaria, enquanto elemento importante da identidade e diversidade cultural dos indivíduos, comunidades e sociedades.