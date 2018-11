Concerto comemorativo dos 99 anos do Orfeão Madeirense

Orfeão Madeirense comemora 99 anos

O Orfeão Madeirense realiza, esta sexta-feira, pelas 21 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto comemorativo do seu 99.º aniversário.

O concerto integra ainda as interpretações dos coros que integram o Orfeão Madeirense (Coro Stimme e Coro Sénior), dirigidos pela Maestrina Maria João Caires e participação especial do Grupo Prestige Dance.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e encontram-se à venda na bilheteira do Teatro Municipal até à hora do espectáculo.

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz

O Município de Santa Cruz reúne-se, esta quinta-feira, na sessão ordinária da Assembleia Municipal, no salão nobre, pelas 14h30, para apreciação e votação das propostas constantes na sua ordem de trabalho.

Ciclo de conferências no Porto Santo

O Porto Santo prepara-se para assinalar, esta sexta-feira, as celebrações dos 600 Anos numa perspectiva diferente, mas igualmente fundamental, através do arranque de um ciclo de conferências que irão analisar a temática da globalização e do papel que a Região desempenhou na expansão marítima portuguesa nos séculos XV e XVI.

JPP aborda o tema da mobilidade

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa esta sexta-feira, pelas 9h30, junto ao edifício da vice-presidência do Governo Regional, que tem como tema a mobilidade.

PCP aborda Orçamento Regional

O PCP, esta sexta-feira, pelas 10 horas, no Edifício do Governo, à Avenida Zarco, reúne com a vice-presidência do Governo Regional no âmbito da audição prévia do Orçamento da Região para 2019.

PS-Madeira discute Orçamento Regional

Uma delegação do Partido Socialista-Madeira reúne-se com o vice-presidente do Governo Regional, esta sexta-feira, pelas 10h30, no Edifício do Governo Regional. Numa audiência dentro do âmbito da auscultação sobre o Orçamento Regional.

Sugestões para a sua noite de sexta-feira

O Barreirinha Bar Café acolhe, a partir das 18h30, a actuação de Mister Teaser que vem directamente do Porto, parte cabeleireiro/e barbeiro, parte curador, todo ele DJ, com 15 anos de carreira que fazem dele um ‘mestre’ a misturar ‘cocktails’ de house, acid e electrónica.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Mini Eco Bar recebe o selector nortenho Miguel Macedo para o arranque do Movember movimento internacional para a sensibilização do cancro da próstata.

A discoteca Copacabana promove a festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. O DJ Luís Gonçalves será responsável pela selecção musical. No Garden, as escolhas sonoras serão do DJ Michael C.

No Jam, a noite será orientada musicalmente pelos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. No Marginal actua DJ Migs em ‘Double Room’.