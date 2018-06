Concelhia do PSD/Machico critica executivo PS

“O presidente da Câmara de Machico descobriu, só agora, que o PSD é o grande obreiro do investimento ao nível da cultura, contrariando assim, o discurso que teve no passado, quando era vereador da oposição e candidato às eleições autárquicas em 2013”.

A afirmação é de Norberto Maciel, presidente da Concelhia do PSD/Machico e surge na sequência da inauguração do novo projecto para o Fórum Machico.

O social-democrata relembra que o edifício que antes era classificado pelo PS como um “mamarracho”, hoje é valorizado nos actos oficiais “como uma mais-valia para o concelho”, reclamando para o PSD o mérito do “desenvolvimento cultural do concelho”.

“O PSD construiu aquela infra-estrutura e projectou Machico para responder aos verdadeiros desafios culturais do futuro. Congratulamos a Atlanticulture, pela inauguração do seu projecto no passado dia 6 de Junho, e pela valorização cultural que perspectiva desenvolver em Machico”, frisou.

Para Norberto Maciel “este executivo camarário é dos que menos investe ao nível da captação de investimento público e privado”, usando-se muitas vezes o argumento da dívida herdada pelo PSD, a qual, “inicialmente era descontrolada, mas que afinal é perfeitamente pagável em curto espaço de tempo”. Ou seja, afirma, “valeu a pena proporcionar aos machiquenses um concelho moderno e capaz de responder aos desafios do futuro, principalmente ao nível cultural”, argumenta.

Por outra lado, considera que o actual executivo é “pouco proactivo na criatividade e captação de novos focos de desenvolvimento, assim como, na captação de fundos comunitários para Machico”. Isto apesar de ter um gabinete europeu no forte de Nossa Senhora do Amparo.