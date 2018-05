Complexo Balnear do Lido reabre ao público na próxima quinta-feira

A Frente MarFunchal informa, através da sua página de Facebook, que o Complexo Balnear do Lido reabre no dia 24 de Maio, próxima quinta-feira, devido à realização de diversas obras de manutenção previamente agendadas.

“A reabertura efectua-se no dia 24 de maio, devido à execução de algumas intervenções adicionais na área da manutenção do espaço balnear”, aponta e acrescenta: “Lamentamos o incómodo causado, pelas obras efectuadas e consequente encerramento do espaço balnear. Gratos pela compreensão”.