Complexo Balnear da Barreirinha e praia de São Tiago encerrados para obras

A Frente MarFunchal informa, na sua página do facebook, que o Complexo Balnear da Barreirinha e a Praia de São Tiago estarão encerrados a partir do dia 21 de Maio, devido à realização de diversas obras de recuperação do solário e pintura das infraestruturas danificadas pelo último temporal que assolou a orla costeira, do Funchal. A abertura está prevista para o dia 1 de Julho.

Já o complexo balnear do Lido reabre ao público na próxima quarta-feira, dia 23 de Maio.

Por esta razão, a Frente MarFunchal lamenta o incómodo que esta situação possa causar aos frequentadores dos complexos baleares e salienta a necessidade das obras em curso que constituirão uma melhoria significativa dos complexos, preparando-os para receber todos os utentes.

Preparando com afinco a época balnear que se inicia em breve, a empresa adianta ainda que está a efectuar a regularização do calhau da Praia Formosa, no sentido de dar maior conforto aos seus utilizadores.