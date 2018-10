“Como vamos gerir o nosso sucesso?”, questiona Pedro Ramos

O secretário da Saúde, Pedro Ramos, afirmou que o principal desafio para os próximos anos é o envelhecimento da população. O secretário colocou a questão à plateia: “Como vamos gerir o nosso sucesso?”

No Fórum do Idoso – Envelhecimento Saúde na R.A.M. - Prioridade & Desafios para Práticas Integradas, na sessão de abertura que ocorreu hoje de manhã, Pedro Ramos esclareceu que o bom trabalho que vem a ser desenvolvido na Região, levou a uma outra responsabilidade, respondendo assim a questão do sucesso.

O secretário abordou a questão do aumento da esperança media de vida na Região, dizendo que a necessidade de “dar 15 anos de qualidade”, acrescentando que deve ser dada uma pronta resposta aos cuidados dos idosos, de forma a ser prestado um serviço de qualidade.

O Fórum do Idoso prossegue durante o dia de hoje, com muitos temas em debate e com diversos oradores convidados.