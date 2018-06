Comissão Parlamentar de Defesa Nacional visita a Madeira de 3 a 5 de Junho

A Comissão Parlamentar de Defesa Nacional desloca-se à Região Autónoma da Madeira de 3 a 5 de Junho, com o objectivo de visitar as unidades e Órgãos das Forças Armadas sediadas nesta Região.

O programa previsto para os três dias contempla apresentação de cumprimentos a várias entidades regionais, como é o caso de Ireneu Barreto, Representante da República para a Madeira, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e Tranquada Gomes, presidente do parlamento regional.

Os elementos da Comissão Parlamentar visitarão o Comando Operacional da Madeira, no Pico do Cruz; o Comando da Zona Marítima da Madeira, na Avenida do Mar, a Estação Radar Nº4, no Pico do Areeiro e o Regimento de Guarnição N.º3, na Nazaré.