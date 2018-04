Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento do Porto Santo acolhem residência artística e projecto ‘História e Criatividade’

As comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas marcam a agenda da próxima semana, no Porto Santo, com duas acções: a primeira, que arranca já amanhã, dia 16 de Abril e decorre até ao dia 18, diz respeito à realização de uma residência artística, no âmbito da criação de uma peça de Dança contemporânea que, designada por ‘Happy Island’, resulta de uma coprodução internacional dos madeirenses Dançando com a Diferença e a reconhecida Companhia La Ribot.

Este espectáculo – que contribui para a promoção da inclusão, através da arte – tem a sua ante-estreia prevista, para breve, na Ilha da Madeira, tendo sido inspirado nas paisagens e belezas naturais do arquipélago. Acresce dizer que, depois de ser exibido na Região, esta criação artística deverá percorrer várias cidades, em todo o mundo, levando o nome da Madeira mais longe.

A segunda acção intitula-se ‘História e Criatividade’, decorre entre os dias 17,18 e 19 de Abril e destina-se aos alunos de pré-escolar e 1º ciclo do Porto Santo, concretamente às Escolas EB1 + PE do Campo de Baixo, Externato Nossa Senhora da Conceição e EB1 + PE do Porto Santo, tendo por objectivo incentivar a criação artística através da Banda Desenhada, interligando a história e a criatividade e sensibilizando o público escolar para a rica história do arquipélago.

Nesta primeira fase do projecto, as actividades consistem numa visita e apresentação de um autor de Banda Desenhada às Escolas Básicas, com o propósito de sensibilizar o público destas faixas etárias para a leitura e para a celebração dos 600 anos. As actividades criativas utilizarão, como base, os textos referentes ao Porto Santo incluídos na obra ‘As Saudades da Terra’ e a colecção ‘As Fantásticas Histórias da Madeira’.

No seguimento destas acções, serão providenciados outros elementos pedagógicos para possibilitar que os conteúdos sejam trabalhados pelos docentes, ao longo do ano lectivo, de modo a promover novos momentos de aprendizagem e estudo acerca dos elementos da história da ilha do Porto Santo. Está também prevista a pintura de um mural, pelos alunos.

“Celebrar os 600 anos do Descobrimento das nossas Ilhas é envolver toda a sociedade e é, sobretudo, incentivar a sua participação activa na concretização e desenvolvimento das acções que se encontram previstas no programa”, sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, referindo-se a estas iniciativas, enquanto parte integrante de um plano de acção que, “só nesta ilha, se aproxima, até ao fim do ano, das 30 realizações e cuja transversalidade se destaca, quer do ponto de vista das áreas abrangidas, quer do público a que se destinam”.

Recorde-se que, durante este ano, as Comemorações alusivas aos 600 Anos irão envolver a requalificação do património, a realização de eventos, exposições, congressos e espectáculos, projectos na comunidade, encomendas artísticas e, naturalmente, a edição de novas publicações, especialmente focadas na Ilha do Porto Santo.