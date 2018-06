Comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas com vasto programa

O Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, promove e preside, no próximo dia 10 de Junho, às Cerimónias de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesa. Do programa fazem parte a homenagem às comunidades portuguesas e o agradecimento de personalidades madeirenses.

A cerimónia arranca às 10h45 com o hastear da Bandeira Nacional, no Palácio de São Lourenço.

Segue-se, às 11 horas, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a Cerimónia de colocação de flores junto ao ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’ por parte das Entidades.

De volta ao palácio de São Lourenço, o Pátio Central recebe a actuação da Banda Militar da Madeira, às 11h15, sob a direcção do Sargento-Chefe Paulo Pleno.

A atribuição de distinções honoríficas concedidas por Sua Excelência o Presidente da República está marcada para as 11h30, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço.

O Início da cerimónia contará com o Coro de Câmara da Madeira – Direcção: Maestrina Zélia Gomes, e da Banda Militar da Madeira, seguido da alocução do Representante da República, Ireneu Barreto.

Haverá depois espaço para a leitura do texto premiado no concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’ pelo seu autor, Pedro Afonso Gonçalves Quintal, e a Intervenção alusiva à efeméride, protagonizada por Leandro Lopes, Francisca Freitas e Lara Correia, intérpretes do Curso Profissional de Teatro, do Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Engº. Luíz Peter Clode - S.R.E.

Seguir-se-á a Entrega das Condecorações a Muriel Dilly Henriques de Freitas Santos Ribeiro, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial classe do Mérito Comercial; João Filipe Gaspar Rodrigues, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito; Associação Musical e Cultural Xarabanda, com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito.

A Ordem do Mérito destina-se a galardoar actos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da colectividade.

O encerramento da cerimónia far-se-á com o Coro de Câmara da Madeira / Banda Militar da Madeira e um Madeira de honra.