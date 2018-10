Comece a semana ao som de música italiana do século XVII

Masterclass com Claudio Astronio

O Convento de Santa Clara, esta segunda-feira, entre as 9 horas e as 12 horas, é o palco escolhido para a masterclass com Claudio Astronio, dedicada ao tema: ‘Frescobaldi e a música italiana do século XVII’.

Os alunos de música que se inscreverem poderão apresentar obras de qualquer compositor dos séculos XVII ou XVIII para cravo ou órgão, desde que adaptáveis ao órgão do Convento de Santa Clara. A masterclasse estará também aberta a participantes que desejem apenas assistir às apresentações e ao público em geral, no entanto. A participação é gratuita.

‘2.ª Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo’

Esta segunda-feira, a Assembleia Legislativa da Madeira reúne a 2.ª Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo, agendada para 10h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do parecer solicitado pela Assembleia da República relativo à Proposta de Lei n.º 155/XIII/4.ª (GOV), que “Aprova as Grandes Opções do Plano para 2019

2. Discussão e votação do parecer solicitado pela Assembleia da República relativo à Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª (GOV), que “Aprova o Orçamento do Estado para 2019”;

3. Outros Assuntos.

Miguel Albuquerque inaugura clínica dentária

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, esta segunda-feira pelas 17 horas, no Funchal, as novas instalações da empresa Dentocarmo Clínica Médica e Dentária, Lda.

Um investimento privado no valor de 450 mil euros, que contou com apoios públicos, no âmbito do Funcionamento 2020, em cerca de 17 mil euros, a que se juntou um apoio do Instituto de Emprego da Madeira, para a criação de um posto de trabalho, sem termo e a tempo inteiro, num incentivo de cerca de 6 mil euros.

A Dentocarmo é composta pelos médicos dentistas Fabião Silva, diretor clínico e investidor, Liliana Vasconcelos, Pedro Luís Nunes, André Dias e duas assistentes dentárias.

Dia Mundial do AVC

Comemora-se esta sexta feira, dia 29 de Outubro, o ‘Dia Mundial do AVC’.

Assembleia Municipal no Funchal

A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se, esta segunda-feira, para o ‘Debate específico sobre o plano de ação para a mobilidade urbana sustentável do Funchal e o encerramento da rua Fernão de Ornelas’.

O debate específico terá lugar no auditório da Assembleia Municipal, no edifício dos Paços do Concelho, pelas 14h30.

Apresentação da ‘Cidade do Empreendedor 2018’

Esta segunda-feira, pelas 12 horas, no Madeira Tecnopólo, apresentação da ‘Cidade do Empreendedor 2018’, ocasião onde será divulgada a informação sobre o número de participantes, layout da CE2018, programa complementar de actividades, workshops, formações e conferências.

Encerramento do encontro ‘Mercado dos Frescos’

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará presente no encerramento do encontro ‘Mercado dos Frescos’ do grupo SONAE, que terá lugar na Escola Agrícola da Madeira, esta segunda, pelas 12h30. Na ocasião estarão presentes vários fornecedores regionais do grupo.

Exposição ‘ÍCONE - Beleza e Mistério’

O Museu de Arte Sacra do Funchal assinala o ‘Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja’, celebrado a 18 de outubro, com uma exposição que dá a conhecer um conjunto de ícones, existente no Funchal para devoção particular, reunido na Europa ao longo de vários anos.

A exposição constitui, desde logo, dada a natureza do museu que a acolhe, um exercício de diálogo entre o catolicismo e a arte sacra de tradição oriental.

O bilhete, mais o guia da exposição tem o custo de 2 euros por pessoa.

Colaboração entre ACIF e a Liga Portuguesa contra o Cancro

Sessão de assinatura de protocolo de colaboração entre a ACIF-CCIM e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, terá lugar esta segunda-feira, às 12h00, nas instalações da ACIF-CCIM.