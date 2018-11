Combatentes Madeirenses do Ultramar 74/75 serão homenageados no próximo domingo

No próximo domingo, dia 4 de Novembro, haverá uma homenagem pública em memória dos combatentes já falecidos, junto ao Monumento ao Combatente Madeirense do Ultramar, agora implantado no jardim em frente à porta de armas do RG3, na Nazaré, Funchal.

A organização do Monumento convida assim os antigos combatentes e respectivas famílias, bem como toda a população em geral, a marcar presença na iniciativa marcada para as 12 horas de domingo.