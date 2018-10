‘Com Aromáticas me Conquistas’ abre sessão à salva e ao cebolinho

No âmbito do projecto ‘Com Aromáticas me Conquistas’, projecto que integra a Missão Continente 2017, realiza-se na próxima terça-feira, dia 9, mais um workshop de cozinha, desta vez dedicado à salva e ao cebolinho. A sessão decorre nas instalações da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal (Avenida Colégio Militar, Cave Bloco 21, Bairro da Nazaré - por detrás da Farmácia da Nazaré), com o chefe André Gonçalves. Às 17h30.

O objectivo é incentivar o uso de ervas aromáticas com estas formações gratuitas. A inscrição dos participantes é no entanto obrigatória, dada a limitação de lugares. Pode ser feita através do endereço de correio electrónico comaromaticas@gmail.com ou do telefone 291772021 (de segunda a sexta, das 14 horas às 18h30).