Colocação de semáforo na Via Expresso do Lugar de Baixo é “mais-valia para a Ponta do Sol”

A Comissão Política da Ponta do Sol e alguns moradores do Lugar de Baixo, depois de se reunirem, decidiram propor ao Governo Regional a colocação de um semáforo na Via Expresso por este ser um lugar, onde os carros circulam a um velocidade excessiva , tendo já havido alguns atropelamentos graves.

“Desta forma, conseguiríamos melhorar a passagem das pessoas de um lado para o outro depois do semáforo estar a trabalhar”, disse Gualberto Fernandes, deputado do PSD, acrescentando que esta “é uma mais-valia para a Ponta do Sol”, sendo mais uma promessa que o PSD “está a cumprir”.