Colégio dos Jesuítas acolhe apresentação pública do projecto CASBio

O Banco de Germoplasma ISOPlexis, Unidade de Investigação da Universidade da Madeira, vai proceder à apresentação pública do Projeto CASBio, no dia 30 de Maio, às 09 horas, no auditório da reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Este projecto tem como principal objectivo proceder à caracterização e monitorização da agrodiversidade a fim avaliar a sustentabilidade dos agrossistemas nos novos cenários climáticos, encontrando-se alinhado e enquadrado na estratégia de especialização inteligente RIS3-RAM e do respectivo Plano de Acção para a Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIDTI) que definiu a bio-sustentabilidade como um dos domínios estratégicos de intervenção.

O CASBio foi aprovado no âmbito do Programa Operativo Madeira 14-20 da Região Autónoma da Madeira, e pretende promover uma gestão eficiente dos recursos de ID&I existentes na região, a internacionalização da investigação, a implementação de projectos que contribuam para a investigação e aumento do conhecimento em sectores relevantes da estratégia CLIMA, contribuindo para a transferência de conhecimento e tecnologia para o sector económico e para a criação de emprego científico no domínio estratégico da bio-sustentabilidade.

No âmbito deste projecto serão desenvolvidos, até 2020, trabalhos de caracterização e monitorização dos agrossistemas e culturas indicadoras, em diferentes condições agroecológicas, de avaliação da adaptação das culturas indicadoras e dos seus recursos genéticos às condições ambientais e aos fatores de stress associados às alterações climáticas, e serão ensaias e desenvolvidas metodologias e tecnologias que visam o uso dos biorecursos para promover a segurança alimentar e a sustentabilidade, e mitigar o impacto das alterações globais sobre o sector agrícola regional.

No desenvolvimento e implementação deste projeto BG ISOPlexis tem como parceiros regionais a DRA, a DROTA, o LREC, a UBQ, CDISA-Quinta Leonor e a ARM, como parceiros macaronésicos o ULL, o IPNA (Canárias), a UA e o CE3C (Açores), como parceiros nacionais ICAAM e UEvora, como parceiros internacionais o CIRAD (França) e InnoTech (Canadá).