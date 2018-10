Colaboração entre UMa, Huawei e NOS Madeira premia melhores alunos

Os dois melhores alunos dos cursos afectos à Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira (FCEE-UMa), que concluíram o primeiro ciclo de estudos, em 2017/2018, vão receber Smartphones HUAWEI P20, oferecidos pela Huawei, numa cerimónia a realizar no dia 31 de Outubro.

Este prémio surge no seguimento de um protocolo de cooperação entre a UMa e a NOS Madeira, com a participação da Huawei, e destina-se aos alunos dos cursos de Bioquímica, Engenharia Civil, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Engenharia Informática, e Matemática.

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada. Na ocasião, o Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo, estará acompanhado do Representante da Huawei, Mário Clemente, do Director Geral da NOS Madeira, Ricardo Cardoso, e da Presidente da FCEE, Teresa Gouveia.