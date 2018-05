Coelho condenado a ano e meio de prisão domiciliária

José Manuel Coelho foi hoje condenado a um ano e meio de prisão efectiva, a cumprir no domicílio, por quatro crimes de difamação agravada contra a juíza Joana Dias.

O deputado foi ainda condenado pelo Tribunal da instância Central do Tribunal da Madeira ao pagamento de uma indemnização no valor de 20 mil euros à magistrada.

Na origem deste processo estão notícias colocadas num cartaz afixado no Funchal, publicado no jornal satírico ‘Quebra Costas’, no blogue do PTP e no Youtube, em Julho de 2014, referindo-se à magistrada como a “juíza dos sete maridos” que “está na Madeira há 25 anos a exercer tráfico de influências”.

Os outros três arguidos no processo -- a sua filha Raquel Coelho, o ex-parlamentar José Luís Rocha e o director da publicação satírica ‘Quebra-Costas’, José Quintal de Nóbrega -- foram absolvidos.

Este julgamento teve início a 30 de Novembro.