CMF restituiu fontanário da Rampa do Cidrão

A Câmara Municipal do Funchal procedeu à reabilitação e restituição do fontanário centenário da Rampa do Cidrão, após ter sido danificado no verão passado, pela segunda vez. Miguel Silva Gouveia apela ao “zelo pelo património municipal, especialmente em estruturas com valor histórico para a cidade do Funchal”.

O vice-presidente da Câmara do Funchal prossegue que “o fontanário que conta já 115 anos de vida, edificado em 1903, faz parte do legado histórico funchalense”, destacando o trabalho dos serviços camarários da Divisão de Edifícios e Equipamentos, que realizaram a “reparação integral das fissuras do fontanário e procederam a uma nova pintura. A estrutura foi igualmente reforçada, na tentativa de evitar situações idênticas num futuro próximo, resultando num trabalho de reabilitação minucioso e profundo.”