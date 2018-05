CMF reforça medidas de apoio à Natalidade

Na sequência da Reunião de Câmara de hoje, Paulo Cafôfo anunciou a entrada em consulta da alteração ao Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família. O programa de incentivo à natalidade da autarquia estende os apoios prestados às creches e jardins-de-infância do sector público ao sector privado.

“Nós tínhamos um apoio que era só para as creches do sector público e agora esse apoio irá ser alargado a todas as creches e jardins-de-infância do sector público e privado”, explicou Paulo Cafôfo, referindo que esta medida resulta de uma proposta apresentada pelo CDS.

O Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família não se cinge, contudo, à esta questão das creches e jardins-de-infância. Está também prevista uma subvenção à natalidade, que pode ir até 600 euros ao ano, durante os três primeiros anos de vida da criança.

O programa prevê assim: um apoio mensal às creches de 25 euros por criança, apoios no Ensino Secundário para a aquisição de livros e material escolar, no valor de 100 euros; apoio até 200 euros para questões de saúde (ex.: vacinas, compra de óculos, leite especial).

Para o autarca, a diminuição demográfica justifica a que a autarquia tome algumas medidas para “pelo menos servir de apoio para quem tem filhos”.

Na reunião de Câmara desta quinta-feira, deliberou-se ainda a abertura do concurso para 30 novos fogos de habitação social