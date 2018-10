CMF realiza trabalhos na rede de abastecimento de água no Caminho do Meio

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 10 de Outubro, entre as 09 e as 17 horas, serão realizados trabalhos na rede de abastecimento de água no Caminho do Meio, afectando o abastecimento de água nas seguintes ruas:

- Caminho do Meio (desde nº 1 até nº 147);

- Estrada do Curral dos Romeiros (do Largo do Miranda até ao 28);

- Vereda do Ribeiro Domingos Dias;

- Caminho das Voltas (do Largo do Miranda até ao nº 64);

- Rua Clube da Choupana;

- Rua do Miranda;

- Ladeira do Clube da Choupana;

- Vereda da Bela Vista;

- Caminho da Casa Velha;

- Travessa do Transval;

- Vereda do Jardim Botânico;

- Impasse do Jardim Botânico;

- Impasse do Caminho do Meio;

- Rua do Jardim Botânico.