CMF realiza trabalhos na rede de abastecimento de água na Estrada da Camacha

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que durante a tarde de hoje, dia 12 de Junho, serão realizados trabalhos na rede de abastecimento de água na Estrada da Camacha, devido a uma ruptura, afectando o abastecimento na Estrada da Camacha, Vale Paraíso e Bairro de S. Gonçalo, até cerca das 18 horas.

Amanhã, dia 13 de Junho, serão, por sua vez, realizados trabalhos na rede de abastecimento de água na Estrada Monumental, afectando o abastecimento na Estrada Monumental, no troço compreendido entre o Lido e o Fórum Madeira. Esta situação decorrerá entre as 9 e as 12 horas.

A CMF lamenta todos os incómodos causados por estas intervenções inadiáveis e fará todos os possíveis para resolver as situações o quanto antes.