CMF realiza amanhã intervenção na rede de abastecimento de água potável na Rua da Quinta das Freiras

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, devido a uma necessária intervenção na rede de abastecimento de água potável, o fornecimento de água na Rua da Quinta das Freiras será interrompido de forma intermitente durante o dia de amanhã, 8 de Agosto, quarta-feira, entre as 9 e as 17 horas.

“A CMF agradece a máxima compreensão de todos e fará o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.