CMF promoveu educação para a energia com espectáculo de Filipe Pinto

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, no Jardim Municipal, um espectáculo infantojuvenil a cargo do autor e cantor Filipe Pinto, que uniu teatro e música ao lançamento de um livro destinado a sensibilizar os mais novos para questões ambientais, em especial às relativas ao tema das energias renováveis. ‘O Planeta Limpo do Filipe Pinto – Mais Energia’ é um projecto de carácter lúdico-pedagógico, no âmbito do programa de Educação Ambiental da Autarquia.

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente no Município, sublinhou que “educar é um processo fundamental nas mais diversas vertentes da vida cívica. Uma das responsabilidades do nosso programa de Educação Ambiental é precisamente ir ao encontro dos mais jovens, através de métodos apelativos e dinâmicos, alertando-os e educando-os para um futuro sustentável. Abordámos, assim, mais uma vez os desafios ambientais que se afiguram a cidades como a nossa, investindo numa consciência colectiva cada vez mais interventiva. Paralelamente às iniciativas extracurriculares que a Autarquia promove no sentido de sensibilizar as gerações mais novas, acreditamos igualmente que a educação ambiental deverá ser uma temática transversal aos vários níveis de ensino e continuaremos a contribuir para isso.”

O projecto é uma iniciativa de Filipe Pinto, o vencedor do popular concurso televisivo “Ídolos” em 2010, em parceria com a empresa Betweien, uma empresa portuguesa especializada no desenvolvimento do empreendedorismo junto de jovens do ensino básico e secundário. Esta edição de “O Planeta Limpo” foca-se, sobretudo, na importância das energias renováveis, e nos conceitos de Redução, Reutilização, Reciclagem e Sustentabilidade, em prol da preservação do Ambiente. Especialmente direccionado para os alunos do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, o espectáculo contou com o apoio do programa Eco-Escolas, sendo que o livro associado ao projecto é uma das recomendações do Programa Ler+, do Plano Nacional de Leitura.

Recorde-se que, em 2016, no âmbito da Semana do Ambiente do Funchal, a CMF já trouxera ao concelho a 1.ª edição de ‘O Planeta Limpo do Filipe Pinto’, tendo então como temas centrais os solos, a água e a floresta.