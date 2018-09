CMF promove formação em cidadania e empreendorismo para as escolas do concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a promover, esta semana, uma formação em ‘Cidadania e Empreendedorismo’ nos Paços do Concelho, destinada a professores das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, e ministrada pelo professor Jacinto Jardim.

O presidente Paulo Cafôfo acompanhou o início da formação, e explica que “a CMF lançou o desafio a todas as escolas do 1º CEB do Funchal, sendo que 12 escolas aderiram, enviando docentes a esta formação. Entre estas, inclui-se a EB1/PE com creche Professor Eleutério de Aguiar, escola de referência para surdos, que trouxe inclusivamente tradutoras de Língua Gestual Portuguesa”.

A formação que agora começa será contínua ao longo de todo o ano lectivo, d”e modo a que os professores se sintam apoiados e levem a cabo o projecto com coerência e rigor científico”, sublinhou o autarca, garantindo que a CMF vai assegurar, igualmente, os manuais relativos a este projecto extracurricular para as turmas de cada escola incluída no projecto, bem como os manuais para os docentes.

Paulo Cafôfo sublinha que “o objectivo deste projecto é que as crianças aprendam a usar o seu espírito crítico e a criatividade para construírem, de forma autónoma, soluções para problemas que enfrentem ou que considerem importantes, respeitando e valorizando sempre o outro. Trata-se, por isso, de um trabalho de continuidade, que não se cinge a um ano lectivo, e cujos resultados, como se percebe, serão visíveis a longo-prazo.”

“Esta é uma iniciativa desafiante e inovadora, a que o Funchal se dedica com empenho, à semelhança de muitas outras medidas de aposta na educação e de promoção da cidadania, que temos promovido ao longo dos últimos anos. Como pais, professores e políticos, temos de contribuir para potenciar os talentos que as nossas crianças têm, conseguindo que quem trabalha directamente com elas valorize e explore esses talentos”, concluiu o presidente.