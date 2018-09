CMF promove conferência sobre ‘Mobilidade Urbana no Funchal’

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta quinta-feira, dia 20 de Setembro, a conferência ‘Mobilidade Urbana no Funchal: Gestão Inteligente e Desenvolvimento Sustentável’, que terá lugar ao longo de todo o dia no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da Semana da Mobilidade do Funchal 2018. As entradas são livres.

A autarquia sublinha que “as questões relacionadas com os transportes e a mobilidade são cada vez mais relevantes no processo de planeamento e gestão territorial”, e é neste enquadramento que se juntará, no Teatro Municipal, um leque de especialistas nestas áreas, que abordarão a problemática do sector dos transportes e as soluções estratégicas a adoptar.

O painel de especialistas contará com o Arquitecto Nuno Raposo, que abordará a importância da integração dos instrumentos de gestão territorial, tendo como referência o Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e o PDM (Plano Director Municipal), recentemente aprovados pelo município.

Na conferência serão também abordadas as dinâmicas territoriais e socioeconómicas e o seu impacto no sector dos transportes, por João Figueira de Sousa, Professor Auxiliar e Coordenador do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa.

A mobilidade eléctrica será outro dos temas abordados pela Engenheira Teresa Ponce Leão, presidente da Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico.

Durante a tarde, a conferência incluirá, ainda, a demonstração de diversas soluções tecnológicas, algumas delas já implementadas na cidade do Funchal, como o sistema de monitorização de gestão de tráfego rodoviário em tempo real e o Funchal Alerta, entre outros, que colocam o Funchal definitivamente no rumo das cidades inteligentes.