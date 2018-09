CMF promove agenda de actividades educativas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou a pouco, no Teatro Baltazar Dias, a agenda das actividades educativas programadas, 170 no total entre Outubro de 2018 à Junho de 2019.

Um projecto de planeamento dos serviços educativos, que acontece em cincos espaços: Câmara Municipal do Funchal, Museu Cidade do Açúcar, Biblioteca Municipal e Museu Henrique e Francisco franco.

Paulo Cafôfo pretende assim parecerias com as escolas no âmbito da formação informal dos estudantes, numa política de integração educativa.

O principal objectivo é envolver os jovens estudantes em áreas culturais.