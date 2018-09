CMF investe na Educação, no apoio à classe média e nas zona altas do concelho

A reunião camarária de hoje, no Funchal, foi marcada por três questões que vereador João Pedro Vieira considera “orientações políticas fundamentais deste executivo”: o investimento na Educação, o apoio à classe média e o investimento nas zona altas.

Concretamente, aprovou-se a revisão do regulamento de apoio à natalidade, que alarga o apoio ao pagamento da creche a todas as crianças do concelho do Funchal, bem como o regulamento de bolsas de estudo para os estudantes do Ensino Superior.

“Essas duas medidas reflectem o investimento que tem sido feito nas nossas crianças, desde a creche aos nossos jovens do Ensino Superior e permite também incluir as famílias da classe média, que habitualmente vinham sendo excluídas deste tipo de apoios”, sublinhou João Pedro Vieira.

De referir que o regulamento de apoio à natalidade já apoiou 700 famílias em 2018, num valor estimado de 750 mil euros.

No que toca ao regulamento de bolsas de estudo, são cerca de dois mil os estudantes que beneficiaram deste apoio.

Ainda na reunião camarária de hoje, foi aprovado o alargamento de dois caminhos nas zonas Altas do Funchal, no Curral Velho e no Caminho do Laranjal, orçado em 460 mil euros.